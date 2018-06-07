Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Скончался разработчик самолетов Ан-124 и Ан-225 Виктор Толмачев

Скончался разработчик самолетов Ан-124 и Ан-225 Виктор Толмачев
Главу Минфина Украины отправили в отставку

Главу Минфина Украины отправили в отставку

 «Нафтогаз» предложил» Газпрому» обсудить с Еврокомиссией тарифы на транзит газа

«Нафтогаз» предложил» Газпрому» обсудить с Еврокомиссией тарифы на транзит газа
Сборная Панамы прибыла в Москву на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Панамы прибыла в Москву на ЧМ-2018 по футболу

 МВФ обеспокоен отставкой главы Минфина Украины Данилюка

МВФ обеспокоен отставкой главы Минфина Украины Данилюка
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Скончался разработчик самолетов Ан-124 и Ан-225 Виктор Толмачев

Скончался разработчик самолетов Ан-124 и Ан-225 Виктор Толмачев
Главу Минфина Украины отправили в отставку

Главу Минфина Украины отправили в отставку

 «Нафтогаз» предложил» Газпрому» обсудить с Еврокомиссией тарифы на транзит газа

«Нафтогаз» предложил» Газпрому» обсудить с Еврокомиссией тарифы на транзит газа
Сборная Панамы прибыла в Москву на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Панамы прибыла в Москву на ЧМ-2018 по футболу

 МВФ обеспокоен отставкой главы Минфина Украины Данилюка

МВФ обеспокоен отставкой главы Минфина Украины Данилюка
16:02   7 Июня 2018
Россия
318

Следственный комитет начал проверку после жалобы жительницы Брянска Путину

Следственный комитет начал проверку после жалобы жительницы Брянска Путину

Следователи начали проверку после того, как женщина в ходе прямой линии пожаловалась президенту России Владимиру Путину на то, что медработники поставили ей неверный диагноз.

Жительнице Брянска Марине Поцелуйко при первоначальном обращении диагностировали рассеянный склероз. Однако позже выяснилось, что Поцелуйко страдает от злокачественной опухоли мозга. Несвоевременность диагноза поставило под угрозу успех лечения.

В пресс-службе СК РФ сообщили о немедленном начале доследственной проверки, по факту которой правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#ск рф #здравоохранение #брянск
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против Общество
В Госдуме готовы давать гражданство беженцам из Донбасса, если ЕР будет не против
Депутат Гартунг напомнил, что начинание «Справедливой России» ранее отвергло правительство и партии власти. А теперь поддержал президент.
17:49   7 Июня 2018
75
Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились Россия

Депутат предложил отменить «налоговый маневр», чтобы цены на бензин снизились

16:45   7 Июня 2018
58
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий» Россия

Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий»

11:41   7 Июня 2018
1071
Прямая линия: Путин и цены на бензин Россия

Прямая линия: Путин и цены на бензин

9:40   7 Июня 2018
1946
Самое читаемое
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

 Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Зачем любителям лазеров и торговцам православным хлебом пост мэра Москвы

Зачем любителям лазеров и торговцам православным хлебом пост мэра Москвы

 Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным