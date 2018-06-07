Следственный комитет начал проверку после жалобы жительницы Брянска Путину

Следователи начали проверку после того, как женщина в ходе прямой линии пожаловалась президенту России Владимиру Путину на то, что медработники поставили ей неверный диагноз.

Жительнице Брянска Марине Поцелуйко при первоначальном обращении диагностировали рассеянный склероз. Однако позже выяснилось, что Поцелуйко страдает от злокачественной опухоли мозга. Несвоевременность диагноза поставило под угрозу успех лечения.

В пресс-службе СК РФ сообщили о немедленном начале доследственной проверки, по факту которой правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.