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16:07   7 Июня 2018
Россия
36

Нужно построить 200 заводов по утилизации отходов до 2024 года, заявил Путин

Нужно построить 200 заводов по утилизации отходов до 2024 года, заявил Путин

Глава РФ Владимир Путин заявил об этом в ходе «Прямой линии».

Президент отметил, что в стране работают 117 организаций по сжиганию мусора. Около 38 из них работают по «более-менее» современным программам.

До 2024 года нужно построить 200 современных предприятий по переработке. В общем программа насчитывает 238 заводов. Путин подчеркнул, что строиться должны организации, которые станут работать по современным технологиям, а не просто сжигать мусор и тем самым ухудшать экологическую обстановку.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #прямая линия с путиным #переработка мусора
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