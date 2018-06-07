Нужно построить 200 заводов по утилизации отходов до 2024 года, заявил Путин

Глава РФ Владимир Путин заявил об этом в ходе «Прямой линии».

Президент отметил, что в стране работают 117 организаций по сжиганию мусора. Около 38 из них работают по «более-менее» современным программам.

До 2024 года нужно построить 200 современных предприятий по переработке. В общем программа насчитывает 238 заводов. Путин подчеркнул, что строиться должны организации, которые станут работать по современным технологиям, а не просто сжигать мусор и тем самым ухудшать экологическую обстановку.