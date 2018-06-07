Путин: Газомоторное топливо предпочтительнее для России, чем электромобили

Президент России Владимир Путин уточнил, что многие страны мира в качестве экологичного топлива выбирают именно газомоторное топливо.

Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о целесообразности использования электромобилей в России.

Путин призвал стимулировать развития данного вида топлива во всем мире.

Сжатый природный газ, на основе которого изготавливается газомоторное топливо представляет собой природный газ метан, сжатый на компрессорной станции. По состоянию на 2016 год, в России зарегистрировано более 145 тысяч машин, использующих данный вид топлива.