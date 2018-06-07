РФ пока не собирается выводить военных из Сирии — Путин

Российская армия останется в САР до тех пор, пока это выгодно Москве и во исполнение международных обязательств, уточнил президент РФ Владимир Путин на «Прямой линии».

У России в Сирии свои интересы, подчеркнул лидер. Этот регион очень близок к нашей стране, и пока присутствие там выгодно Москве, военные не уйдут. Тем не менее армия РФ в случае необходимости оперативно покинет пункты базирования.

Путин также указал, что в САР российские вооруженные силы получили бесценный опыт. Никакие учения не сравнятся с участием в реальных боях.