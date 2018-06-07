Путин выступил за кардинальное упрощение процедуры получения гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин предложил упростить процедуру во время эфира «Прямой линии».

Политик заявил о своей убежденности в необходимости упрощения процесса получения российского гражданства. Страна должна пойти по пути либерализации всего, что связано с этой областью, отметил глава государства.

Путин считает, что нужно принять кардинальные меры, учесть при этом интересы россиян, проживающих в разных регионах. Также необходимо ориентироваться на обстановку на рынке труда.