Путин: У российского и украинского народов общее будущее

Несмотря на нынешние проблемы между двумя странами, Россия и Украина имеют общее будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Мы долго говорили о ситуации в Донбассе, — сказал президент. — Это большая трагедия как украинского народа, так и наших соотечественников. Я всегда относился к Украине как к братской стране. Считаю украинцев и русских практически одним народом».

Президент подчеркнул, что у России и Украины общее прошлое и выразил твердую уверенность, что несмотря ни на какие трагедии сегодняшнего дня, есть и общее будущее.