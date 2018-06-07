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15:43   7 Июня 2018
Россия
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Армия РФ получит новейшее вооружение до 2020 года, заявил Путин

Армия РФ получит новейшее вооружение до 2020 года, заявил Путин

Глава государства Владимир Путин в ходе «Прямой линии» сообщил, что разработка новейшего вооружения началась еще в 2004 году. В то время шла речь о ракетной системе «Авангард», которую президент назвал «абсолютным оружием».

Он отметил, что такая система вряд ли в ближайшее время появится в какой-либо другой стране. Комплекс уже находится в промышленном производстве, в 2019 году его получит российская армия.

Что касается вооружения, о котором он говорил в послании Федеральному собранию, оно тоже вскоре вступит на боевое дежурство. Баллистическая ракета «Сармат» — в 2020 году, а гиперзвуковая ракета «Кинжал» уже стоит на вооружении в Южном федеральном округе.

Путин подчеркнул, что все новинки будут своевременно поставлены в ВС РФ, работа идет по плану.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #авангард #армия и опк #кинжал #сармат #новейшее вооружение #примая линия
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