Армия РФ получит новейшее вооружение до 2020 года, заявил Путин

Глава государства Владимир Путин в ходе «Прямой линии» сообщил, что разработка новейшего вооружения началась еще в 2004 году. В то время шла речь о ракетной системе «Авангард», которую президент назвал «абсолютным оружием».

Он отметил, что такая система вряд ли в ближайшее время появится в какой-либо другой стране. Комплекс уже находится в промышленном производстве, в 2019 году его получит российская армия.

Что касается вооружения, о котором он говорил в послании Федеральному собранию, оно тоже вскоре вступит на боевое дежурство. Баллистическая ракета «Сармат» — в 2020 году, а гиперзвуковая ракета «Кинжал» уже стоит на вооружении в Южном федеральном округе.

Путин подчеркнул, что все новинки будут своевременно поставлены в ВС РФ, работа идет по плану.