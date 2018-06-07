Собянин анонсировал переселение 10 тысяч москвичей по программе реновации в 2018 году

По программе реновации в столице проходят стройки около 250 домов и уже в этом году 10 тысяч жителей города смогут переехать в новое жилье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время телепередачи «Прямая линия».

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Собянин выразил президенту благодарность за поддержку проекта реновации, который позволит миллиону москвичей сменить ветхое жилье на новые квартиры.

По словам мэра, первые стадии переселения уже профинансированы.

Путин в ответ заявил, что рассчитывает на сохранение темпов строительства реновационного жилья вплоть до 2024 года.

Лидер отметил, что в ближайшие годы в программу вложат около 400 миллиардов рублей.