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15:30   7 Июня 2018
Россия
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Путин: РФ вложит 17,4 миллиардов рублей в передвижные медицинские комплексы

Путин: РФ вложит 17,4 миллиардов рублей в передвижные медицинские комплексы

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что Россия вложит 17,4 миллиардов рублей в создание передвижных фельдшерско-акушерских пунктов и медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью жителей до двух тысяч человек.

Инициативная группа жителей Струнино Владимирской области обратилась к президенту в ходе прямой линии с просьбой сохранить больницу в их населенном пункте.

По словам местных жителей, на прием в поликлинику приходится записываться за месяц и подолгу ждать мест в стационарном отделении медицинского учреждения. Если больницу закроют, местные жители останутся без медицинской помощи, подчеркнула инициативная группа. 

Владимир Путин рассказал жителям Струнино о масштабном проекте по созданию передвижных медицинских комплексов для малых населенных пунктов.

Глава государства подчеркнул, что Струнино — более крупный населенный пункт и призвал региональные власти разобраться с проблемой. 

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Автор: Надежда Егорова
#путин #здравоохранение #прямая линия
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