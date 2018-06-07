Программа ипотеки для семей с четырьмя и более детьми будет расширена — Путин
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии обещал расширить специальную программу помощи по ипотеке семьям, которые пополняются не только вторым и третьим, но и четвертым, пятым и следующими детьми.
Отец многодетной семьи из Иваново рассказал президенту, что после того, как узнал о возможности получить ипотечную льготу — снижение ставки с 13% до 6%, то направился в банк. Однако там ему сказали, что в случае рождения четвертого ребенка данная льгота не предоставляется, так как по закону она предусмотрена только за рождение второго или третьего ребенка.
В ответ глава государства заявил:
«Решение о расширении программы необходимо принять. Хотя это и не порадует Минфин: мера обойдется бюджету в девять миллиардов рублей».