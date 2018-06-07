Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Путин выступил за кардинальное упрощение процедуры получения гражданства РФ

Путин выступил за кардинальное упрощение процедуры получения гражданства РФ
Закон об антикоррупционном суде приняли в Верховной Раде

Закон об антикоррупционном суде приняли в Верховной Раде

 Путин: Власти Украины не способны решить проблему Донбасса

Путин: Власти Украины не способны решить проблему Донбасса
Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

 Косовские сербы выступили против таможенной унии с Албанией

Косовские сербы выступили против таможенной унии с Албанией
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Путин выступил за кардинальное упрощение процедуры получения гражданства РФ

Путин выступил за кардинальное упрощение процедуры получения гражданства РФ
Закон об антикоррупционном суде приняли в Верховной Раде

Закон об антикоррупционном суде приняли в Верховной Раде

 Путин: Власти Украины не способны решить проблему Донбасса

Путин: Власти Украины не способны решить проблему Донбасса
Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

 Косовские сербы выступили против таможенной унии с Албанией

Косовские сербы выступили против таможенной унии с Албанией
15:24   7 Июня 2018
Россия
36

Программа ипотеки для семей с четырьмя и более детьми будет расширена — Путин

Программа ипотеки для семей с четырьмя и более детьми будет расширена — Путин

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии обещал расширить специальную программу помощи по ипотеке семьям, которые пополняются не только вторым и третьим, но и четвертым, пятым и следующими детьми.

Отец многодетной семьи из Иваново рассказал президенту, что после того, как узнал о возможности получить ипотечную льготу — снижение ставки с 13% до 6%, то направился в банк. Однако там ему сказали, что в случае рождения четвертого ребенка данная льгота не предоставляется, так как по закону она предусмотрена только за рождение второго или третьего ребенка.

В ответ глава государства заявил:

«Решение о расширении программы необходимо принять. Хотя это и не порадует Минфин: мера обойдется бюджету в девять миллиардов рублей».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #ипотека #общество #прямая линия
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий» Россия
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий»
7 июня 2018 года Владимир Путин будет отвечать на вопросы граждан в 16-й раз.
11:41   7 Июня 2018
602
Прямая линия: Путин и цены на бензин Россия

Прямая линия: Путин и цены на бензин

9:40   7 Июня 2018
1616
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой Россия

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

18:51   6 Июня 2018
3869
ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский Россия

ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский

16:36   6 Июня 2018
128
Самое читаемое
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

 Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Зачем любителям лазеров и торговцам православным хлебом пост мэра Москвы

Зачем любителям лазеров и торговцам православным хлебом пост мэра Москвы

 Пить надо меньше: россияне призвали Ефремова закусывать, а не предлагать отдать Крымский мост Украине

Пить надо меньше: россияне призвали Ефремова закусывать, а не предлагать отдать Крымский мост Украине