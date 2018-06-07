Ставку по ипотеке надо снизить до 7 процентов — Путин

В послании к Федеральному собранию говорилось о 8%, но стремиться надо к 7%, подчеркнул президент России Владимир Путин.

Он уточнил, что в правительстве России много спорили насчет размера ипотечной ставки. Тем не менее она не должна превышать 7%. Ввиду этого лидер поинтересовался у министра финансов РФ Антона Силуанова о предпринимаемых мерах по снижению ставки.

Тот рассказал, что средняя ставка сейчас снизилась до 9,73. Кабмин работает над программой по ее дальнейшему уменьшению для отдельных групп граждан. В частности, для многодетных семей. Правительство также поработает над новым поручением.