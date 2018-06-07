Путин надеется, что программу реновации в Москве реализуют в интересах жителей города

Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в эфире «Прямой линии».

Глава государства подчеркнул, что проект является масштабным, в его реализацию вовлечено более миллиона человек. На ближайшие годы Москве выделено 400 миллиардов рублей. Путин рассчитывает, что к 2024 году и далее программу реновации реализуют в интересах жителей столицы.

Реновация предусматривает расселение более чем 350 квартир, где в общей сложности живет около миллиона человек. За счет Москвы снесут пять тысяч домов, а вместо них построят новое жилье с жилой площадью не менее 30 миллионов «квадратов».