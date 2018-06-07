Путин поручил решить проблему сокращения врачей Скворцовой

Глава РФ Владимир Путин обратился к главе Минздрава Веронике Скворцовой и губернатору Владимирской области Светлане Орловой с распоряжением о ликвидации проблемы с дефицитом врачей первичного звена.

Президент отметил, что проблема стала особенно острой для малых населенных пунктов,в которых проживает менее 100 человек и от 100 до двух тысяч человек. По его словам, государство создаст новую программу, предусматривающую передвижные комплексы и строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Предварительно на передвижные медкомплексы выделят порядка 10 миллиардов рублей, а на постоянные медпункты около7,4 миллиарда рублей.

Путин признал, систему необходимо совершенствовать, решать проблему с сокращением врачей первого звена нужно неотлагательно.

Скворцова и Орлова сразу же подключились к эфиру, лидер дал им поручение: на выделенные средства урегулировать проблему.

Лидер подчеркнул, что уничтожать первичное звено медиков нельзя.