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15:14   7 Июня 2018
Россия
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Путин поручил решить проблему сокращения врачей Скворцовой

Путин поручил решить проблему сокращения врачей Скворцовой

Глава РФ Владимир Путин обратился к главе Минздрава Веронике Скворцовой и губернатору Владимирской области Светлане Орловой с распоряжением о ликвидации проблемы с дефицитом врачей первичного звена.

Президент отметил, что проблема стала особенно острой для малых населенных пунктов,в которых проживает менее 100 человек и от 100 до двух тысяч человек. По его словам, государство создаст новую программу, предусматривающую передвижные комплексы и строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Предварительно на передвижные медкомплексы выделят порядка 10 миллиардов рублей, а на постоянные медпункты около7,4 миллиарда рублей.

Путин признал, систему необходимо совершенствовать, решать проблему с сокращением врачей первого звена нужно неотлагательно. 

Скворцова и Орлова сразу же подключились к эфиру, лидер дал им поручение: на выделенные средства урегулировать проблему.

Лидер подчеркнул, что уничтожать первичное звено медиков нельзя.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #медицина #прямая линия
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