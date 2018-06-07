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15:07   7 Июня 2018
Россия
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Путин: С июля 2019 года договоры долевого строительства жилья заключаться не будут

Путин: С июля 2019 года договоры долевого строительства жилья заключаться не будут

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что страна должна найти цивилизованные способы строительства жилья, без привлечения средств россиян.

На данный момент в стране заключено более миллиона договоров о долевом строительстве. В обороте находится 3,4 триллиона рублей. И далеко не всегда застройщики используют эти деньги честно и эффективно.

Путин согласился, что задача сложная. В текущем году предстоит выйти на 88 миллионов квадратных метров, а дальше, до 2024 года, — на 20 миллионов квадратных метров. При этом, по словам президента, в 2019 году договоры долевого строительства заключаться больше не будут.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #жилье #прямая линия #долевое строительство
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