Путин предложил подумать о выплатах для работающих пенсионеров

Прежде всего, из-за низких доходов граждан этой группы, объяснил президент России Владимир Путин, выступая на «Прямой линии».

Он указал, что в советское время, по какой-то причине, работающие пенсионеры не получали выплат. Российское правительство, уместно это или нет, решило руководствоваться тем же принципом. Выплат нет и сейчас.

Тем временем людям они нужны. Зачастую пенсионеры работают на должностях с низкой оплатой: нянечки в больницах, детских садах и тому подобное. Все это является поводом для того, чтобы подумать о введении выплат.