Путин: Ключевой задачей пенсионной реформы является повышение уровня доходов

Глава России Владимир Путин признался, что к проекту о повышении пенсионного возраста относится крайне осторожно и аккуратно.

На вопрос об условиях повышения порога выхода на пенсию президент ответил так: когда появится предложения, тогда и будем обсуждать.

Кабмин представит предложения по пенсионной реформе в ближайшие сроки, заверил он, тогда будет возможно говорить о конкретных проектах. Он напомнил, что ключевой задачей общей системы пенсионного обеспечения по-прежнему остается увеличение уровня благосостояния и доходов россиян.