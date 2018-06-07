Путин назвал «смешными шутками» «российское вмешательство» и прочую русофобию
В ходе прямой линии президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос о последней понравившейся ему шутке. Глава государства признался, что в последнее время его особенно смешат русофобские заявления с Запада.
Президент напомнил, что не так давно одно из популярных немецких изданий написало, что президент США Дональд Трамп своей политикой «толкает Европу в его руки».
«Вот если совместить это с более ранней шуткой о том, что Россия повлияла на итоги выборов в США, то все это вместе звучит достаточно смешно, — ответил Путин. — Якобы повлияли на выборы и Трамп нам за это подарил Европу. Полный бред, который иначе как шуткой не назвать».