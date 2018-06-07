Путин: Россия и США будут совместно исследовать Венеру

Ученые из России и США совместно готовят миссию по исследованию Венеры. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

По словам главы государства, несмотря на все сложности отношений с США, американские и российские ученые вместе работают и думают об изучении дальнего космоса, в том числе Венеры.

Проект «Венера-Д» входил в российскую Федеральную космическую программу до 2025 года. Однако при секвестре проект был из программы исключен. В 2013 году интерес к проекту проявила американская сторона. Тогда же была образована объединенная рабочая научная группа по изучению Венеры на основе миссии «Венера-Д», в которую вошли представители России и США. После событий 2014 года на Украине работа группы была приостановлена, на уже 2015 году ее возобновили. Планируется, что к концу 2018 года будет завершена совместная проработка проекта.