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15:05   7 Июня 2018
Россия
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Путин: Россия и США будут совместно исследовать Венеру

Путин: Россия и США будут совместно исследовать Венеру

Ученые из России и США совместно готовят миссию по исследованию Венеры. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

По словам главы государства, несмотря на все сложности отношений с США, американские и российские ученые вместе работают и думают об изучении дальнего космоса, в том числе Венеры.

Путин: Россия и США будут совместно исследовать Венеру

Проект «Венера-Д» входил в российскую Федеральную космическую программу до 2025 года. Однако при секвестре проект был из программы исключен. В 2013 году интерес к проекту проявила американская сторона. Тогда же была образована объединенная рабочая научная группа по изучению Венеры на основе миссии «Венера-Д», в которую вошли представители России и США. После событий 2014 года на Украине работа группы была приостановлена, на уже 2015 году ее возобновили. Планируется, что к концу 2018 года будет завершена совместная проработка проекта.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #сша #путин #общество #венера-д
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