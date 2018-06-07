Путин поручил поддержать больницы во Владимирской области
Во время «Прямой линии» президент заявил о необходимости поддержать первичные медучреждения во Владимирской области. Соответствующее распоряжение передано губернатору Светлане Орловой и министру здравоохранения Веронике Скворцовой.
Жители города Струнино рассказали главе государства, что в местной больнице работают далеко не все отделения. Более того, медучреждение является единственным для всего города и соседних населенных пунктов.
Путин заявил, что больница должна иметь все необходимое современное оборудование и работать на соответствующем уровне.
«Что там сохранить, в каком объеме, это нужно будет решить на региональном уровне с губернатором, с муниципальными властями», — сказал он.