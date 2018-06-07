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14:50   7 Июня 2018
Россия
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Путин: На борьбу с онкологией выделят триллион рублей

Путин: На борьбу с онкологией выделят триллион рублей

Нам надо развивать ядерную медицину, а также улучшить подготовку врачей и построить новые онкоцентры, рассказал президент России Владимир Путин на «Прямой линии».

Лидер подчеркнул, что онкология - особенно чувствительная проблема. Сейчас в стране наблюдается позитивная тенденция в борьбе с ней. Тем не менее для улучшения ситуации надо довести до удовлетворительного уровня развитость ядерной медицины. Она помогает выявить рак, а ранняя диагностика зачастую позволяет предотвратить его распространение.

Кроме того, в стране необходимо построить новые онкологические центры, в которых работали бы профессиональные врачи.

Сейчас в России разрабатывается программа по борьбе с онкологией до 2024 года. На нее выделят триллион рублей, подытожил президент.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #новости #общество #медицина #онкология #прямая линия
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