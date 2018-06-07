Кадыров о словах Путина на «Прямой линии»: Telegram будет жить
Все вопросы, поступившие на «Прямую линию», актуальные и важные, даже по блокировке соцсетей спросили, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Блогеры ранее поинтересовались у президента России Владимира Путина о блокировке социальных сетей. Тот ответил, что поддерживает борьбу с терроризмом и другими преступлениями. Тем не менее пространство свободы, в том числе в интернете, должно оставаться свободным.
Слова лидера обрадовали Кадырова.
«Telegram жить-то будет», - написал он.