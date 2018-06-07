Путин: Власти Украины не способны решить проблему Донбасса

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии выразил недоумение по поводу политики Киева на востоке Украины.

Киев считает, что восточные территории принадлежат ему, но при этом обстреливает людей, которых считает своими гражданами, заявил глава государства.

Российский лидер подчеркнул важность соблюдения Минских соглашений для достижения мира в Донбассе.

В апреле 2014 Украина объявила о начале военной операции против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые ранее провозгласили независимость. По данным ООН, от конфликта пострадали более десяти тысяч мирных жителей.