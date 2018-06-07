Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Путин выступил за кардинальное упрощение процедуры получения гражданства РФ

Путин выступил за кардинальное упрощение процедуры получения гражданства РФ
Закон об антикоррупционном суде приняли в Верховной Раде

Закон об антикоррупционном суде приняли в Верховной Раде

 Путин: Власти Украины не способны решить проблему Донбасса

Путин: Власти Украины не способны решить проблему Донбасса
Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

 Косовские сербы выступили против таможенной унии с Албанией

Косовские сербы выступили против таможенной унии с Албанией
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Путин выступил за кардинальное упрощение процедуры получения гражданства РФ

Путин выступил за кардинальное упрощение процедуры получения гражданства РФ
Закон об антикоррупционном суде приняли в Верховной Раде

Закон об антикоррупционном суде приняли в Верховной Раде

 Путин: Власти Украины не способны решить проблему Донбасса

Путин: Власти Украины не способны решить проблему Донбасса
Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

 Косовские сербы выступили против таможенной унии с Албанией

Косовские сербы выступили против таможенной унии с Албанией
14:26   7 Июня 2018
Ближнее зарубежье
31

Путин: Власти Украины не способны решить проблему Донбасса

Путин: Власти Украины не способны решить проблему Донбасса

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии выразил недоумение по поводу политики Киева на востоке Украины.

Киев считает, что восточные территории принадлежат ему, но при этом обстреливает людей, которых считает своими гражданами, заявил глава государства.

Российский лидер подчеркнул важность соблюдения Минских соглашений для достижения мира в Донбассе.

В апреле 2014 Украина объявила о начале военной операции против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые ранее провозгласили независимость. По данным ООН, от конфликта пострадали более десяти тысяч мирных жителей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#путин #донбасс #украина
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий» Россия
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий»
7 июня 2018 года Владимир Путин будет отвечать на вопросы граждан в 16-й раз.
11:41   7 Июня 2018
602
Прямая линия: Путин и цены на бензин Россия

Прямая линия: Путин и цены на бензин

9:40   7 Июня 2018
1617
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой Россия

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

18:51   6 Июня 2018
3872
ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский Россия

ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский

16:36   6 Июня 2018
128
Самое читаемое
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

 Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Зачем любителям лазеров и торговцам православным хлебом пост мэра Москвы

Зачем любителям лазеров и торговцам православным хлебом пост мэра Москвы

 Пить надо меньше: россияне призвали Ефремова закусывать, а не предлагать отдать Крымский мост Украине

Пить надо меньше: россияне призвали Ефремова закусывать, а не предлагать отдать Крымский мост Украине