Нужно настроить меры по выводу капитала российских бизнесменов под юрисдикцию РФ

В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин признал, что система, призванная обеспечить вывод капитала российских бизнесменов, хранящегося за границей, пока несовершенна. По его словам, «эти меры нужно настроить».

«Одни говорят, что нужно помочь Роману Абрамовичу и другим представителям бизнеса, попавшим в трудную ситуацию, а кто-то задает вопрос: «Когда воры… дальше идут фамилии… выведут свои деньги в Россию?» Я бы говорил сейчас не о людях, которые совершают правонарушения, я о людях, которые приобрели капиталы законным путем, — сказал Путин. — Хотя и тем, и другим лучше быть в России. Тем более, что уже дважды мы объявляли амнистию капиталов».

Ранее в той же прямой линии Путин напомнил, что в свое время «грубовато» предупреждал российских бизнесменов, выводящих капиталы на Запад, что однажды они попадут в трудную ситуацию.