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14:20   7 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Военные из США пострадали при столкновении бронетранспортеров в Литве

Военные из США пострадали при столкновении бронетранспортеров в Литве

В Литве в результате столкновения четырех бронетранспортеров Stryker пострадали 13 американских военных. Они участвуют в учениях на территории страны.

Бронемашины попали в ДТП на трассе Пренай-Каунас около 11.00 в четверг. Военнослужащие получили травмы разной степени тяжести. На месте происшествия работает бригада медиков и полиция. Пострадавших направили в клинику. 

В Литве проходят учения «Удар меча 2018» с 6 по 9 июня. В ходе них около трех тысяч военных из США и 1,5 тысячи техники  будут передислоцированы из Германии в страны Балтии и Польшу. Позже они вернутся на места своей постоянной дислокации.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #дтп #учения #армия #литва
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