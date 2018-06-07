Военные из США пострадали при столкновении бронетранспортеров в Литве

В Литве в результате столкновения четырех бронетранспортеров Stryker пострадали 13 американских военных. Они участвуют в учениях на территории страны.

Бронемашины попали в ДТП на трассе Пренай-Каунас около 11.00 в четверг. Военнослужащие получили травмы разной степени тяжести. На месте происшествия работает бригада медиков и полиция. Пострадавших направили в клинику.

В Литве проходят учения «Удар меча 2018» с 6 по 9 июня. В ходе них около трех тысяч военных из США и 1,5 тысячи техники будут передислоцированы из Германии в страны Балтии и Польшу. Позже они вернутся на места своей постоянной дислокации.