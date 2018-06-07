Набиуллина: Банк России пока может обойтись без повышения ставки

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор пока может обойтись без понижения ставки из-за «умеренно жесткой» политики.

Банк России может «чуть медленнее» снизить ставку, если это необходимо, сообщила глава ведомства. Глава Центробанка заявила об этом на Международном финансовом форуме.

Заседание регулятора по процентной политике пройдет 15 июня. Сейчас ключевая ставка равняется 7,25% в год. В апреле, когда прошло последнее совещание совета директоров, приняли решение не менять ставку.