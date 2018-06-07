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14:27   7 Июня 2018
Россия
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Путин: Решение о пошлинах для ЕС, Канады и Мексики вызвано прагматичными интересами США

Путин: Решение о пошлинах для ЕС, Канады и Мексики вызвано прагматичными интересами США

Глава России Владимир Путин объяснил, что Вашингтон принял решение о вводе пошлин на алюминий и сталь для Европы, Канады и Мексики, руководствуясь исключительно прагматическими интересами США.

Путин сравнил весомые пошлины для Европы, Мексики и Канады с санкциями. По сути, это такие же ограничения, отметил он. Президент подчеркнул, что ни одно из перечисленных государств не «аннексировало Крым», в чем любят обвинять Россию иностранные партнеры. Так за что же тогда они получили такие пошлины? Все это лишь результат прагматичных национальных интересов Соединенных Штатов, заявил лидер. Так эти интересы видит действующее правительство Америки, добавил он.

Глава государства подчеркнул, что эта ситуация лишний раз подтверждает: необходимо разрабатывать единые международные стандарты экономических отношений и правила в сфере безопасности.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #путин #политика #общество #пошлины #прямая линия
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