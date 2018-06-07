Борьбу с экстремизмом нельзя доводить до абсурда — Путин

Запрещать пропаганду экстремизма нужно, но для начала надо определиться с понятиями, подчеркнул президент России Владимир Путин во время «Прямой линии».

Российскому лидеру поступил вопрос о наказаниях за репосты в соцсетях. Одна такая история прошлым летом широко обсуждалась в СМИ. Жителя Сочи Виктора Ночевного оштрафовали на 50 тысяч рублей за репосты карикатурных изображений Иисуса Христа, занимающегося спортом и танцующего. Его обвинили в оскорблении чувств верующих.

Путин подчеркнул, что ситуацию нельзя доводить до абсурда. Прежде всего, надо определить понятия. Сложившуюся ситуацию можно проанализировать в рамках «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).