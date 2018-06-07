Путин: Испытания сверхтяжелой беспилотной ракеты пройдут в 2022 году
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии подчеркнул, что российские специалисты разработали эффективные программы по освоению дальнего космоса.
Испытания сверхтяжелых ракет в беспилотном режиме состоятся в 2022 году, а на 2024 год запланированы пуски пилотируемых аппаратов, заявил глава государства.
Он добавил, что у государства амбициозные планы по развитию космической сферы: правительство направило значительные средства на возведение космодрома Восточный.
Прямая линия с президентом России проходит ежегодно. В ходе программы российский лидер отвечает на волнующие граждан вопросы.