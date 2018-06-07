Путин про Мутко: Пусть работает, потенциал есть

Глава государства Владимир Путин признал, что у Мутко есть проблемы с английским языком, однако основное поле его деятельности от этого не страдает.

Президент напомнил о заслугах госдеятеля, в частности о подготовке сочинской Олимпиады. По его словам, нельзя отправлять Мутко на пенсию в условиях скандала с использованием допинга.

Английский вице-премьера по строительному блоку, действительно, нуждается в совершенствовании, однако не стоит руководствоваться лишь эмоциями, заметил Путин. Фактически политик справляется с обязанностями.