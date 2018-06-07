«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлен на пятницу

В пятницу, 8 июня, в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Погода в столице ветреная. Порывы воздуха могут достигать 7-12 метров в секунду. Периодически их скорость будет превосходить 14-19 метров в секунду.

Местами пройдет дождь и гроза.

Жителей города и области призывают быть внимательными и осторожными. Избегать непрочных конструкций и не парковать автомобили возле деревьев.