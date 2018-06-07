Путин опроверг вероятность запрета Instagram и Youtube в России

Глава России Владимир Путин намерен идти по пути использования технических средств, не ограничивая пространство свободы в интернете. Он заявил, что в России не будут блокировать Instagram и Youtubе.

На вопрос, правдивы ли слухи о предстоящем запрете данных сервисов, президент ответил отрицательно.

«Мы не собираемся ничего закрывать», — пообещал он.

Лидер вспомнил о ситуации вокруг Telegram и объяснил, что волнуется за безопасность россиян. Он рассказал, что когда в метро прогремели взрывы, принять какие-либо решения было сложно, поскольку спецслужбы не могли отследить важные переписки.

«Как я должен на это реагировать? Вопросы безопасности в первую очередь», — резюмировал Путин.

Российский лидер добавил, что сам работал в спецслужбах и понимает, что запретить легче всего, однако нужно действовать цивилизованными способами. Пространство интернета не должно быть ограниченным, заключил глава государства.