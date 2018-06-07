Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Путин выступил за кардинальное упрощение процедуры получения гражданства РФ

Путин выступил за кардинальное упрощение процедуры получения гражданства РФ
Закон об антикоррупционном суде приняли в Верховной Раде

Закон об антикоррупционном суде приняли в Верховной Раде

 Путин: Власти Украины не способны решить проблему Донбасса

Путин: Власти Украины не способны решить проблему Донбасса
Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

 Косовские сербы выступили против таможенной унии с Албанией

Косовские сербы выступили против таможенной унии с Албанией
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Путин выступил за кардинальное упрощение процедуры получения гражданства РФ

Путин выступил за кардинальное упрощение процедуры получения гражданства РФ
Закон об антикоррупционном суде приняли в Верховной Раде

Закон об антикоррупционном суде приняли в Верховной Раде

 Путин: Власти Украины не способны решить проблему Донбасса

Путин: Власти Украины не способны решить проблему Донбасса
Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

 Косовские сербы выступили против таможенной унии с Албанией

Косовские сербы выступили против таможенной унии с Албанией
13:52   7 Июня 2018
Россия
39

Путин опроверг вероятность запрета Instagram и Youtube в России

Путин опроверг вероятность запрета Instagram и Youtube в России

Глава России Владимир Путин намерен идти по пути использования технических средств, не ограничивая пространство свободы в интернете. Он заявил, что в России не будут блокировать Instagram и Youtubе.

На вопрос, правдивы ли слухи о предстоящем запрете данных сервисов, президент ответил отрицательно.

«Мы не собираемся ничего закрывать», — пообещал он. 

Лидер вспомнил о ситуации вокруг Telegram и объяснил, что волнуется за безопасность россиян. Он рассказал, что когда в метро прогремели взрывы, принять какие-либо решения было сложно, поскольку спецслужбы не могли отследить важные переписки.  

«Как я должен на это реагировать? Вопросы безопасности в первую очередь», — резюмировал Путин. 

Российский лидер добавил, что сам работал в спецслужбах и понимает, что запретить легче всего, однако нужно действовать цивилизованными способами. Пространство интернета не должно быть ограниченным, заключил глава государства.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #общество #instagram #youtube #прямая линия #telegam
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий» Россия
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий»
7 июня 2018 года Владимир Путин будет отвечать на вопросы граждан в 16-й раз.
11:41   7 Июня 2018
601
Прямая линия: Путин и цены на бензин Россия

Прямая линия: Путин и цены на бензин

9:40   7 Июня 2018
1615
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой Россия

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

18:51   6 Июня 2018
3869
ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский Россия

ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский

16:36   6 Июня 2018
128
Самое читаемое
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

 Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Зачем любителям лазеров и торговцам православным хлебом пост мэра Москвы

Зачем любителям лазеров и торговцам православным хлебом пост мэра Москвы

 Пить надо меньше: россияне призвали Ефремова закусывать, а не предлагать отдать Крымский мост Украине

Пить надо меньше: россияне призвали Ефремова закусывать, а не предлагать отдать Крымский мост Украине