Косовские сербы выступили против таможенной унии с Албанией

Партия косовских сербов «Сербский список» выступила в парламенте с резким протестом против решения депутатов самопровозглашенной республики Косово о таможенной унии с Албанией. Они назвали этот шаг частью «великоалбанской политики».

В конце мая косовский парламент в конце мая большинством голосов отменил контроль граждан на границе с Албанией, а также роуминг с этой страной.

Во вторник 67 из 69 присутствовавших депутатов законодательного собрания (всего их 120, —ИА «Политика сегодня») республики проголосовали за объединение таможен Косово и Албании. Фракция нацменьшинства «Сербский список», которой принадлежит всего девять мандатов, выступила резко против унии. При этом сербские депутаты заявили о необходимости срочной встречи представителей «Сербского списка» с президентом Сербии Александром Вучичем.

Генсек администрации сербского президента Никола Селакович в четверг заявил, что консультации представителей косовских сербов и Вучича по вопросу косовско-албанского сближения пройдут в ближайшие дни.