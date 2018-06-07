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14:00   7 Июня 2018
Россия
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Путин предупреждал российский бизнес о возможных проблемах с Западом

Путин предупреждал российский бизнес о возможных проблемах с Западом

Президент России Владимир Путин на «Прямой линии» рассказал, что еще несколько лет назад призывал крупных российских предпринимателей хранить деньги внутри страны, чтобы избежать возможных проблем.

Он признался, что выразился тогда достаточно грубо. Но он предупреждал, что Запад может повести себя так, как повел сейчас. Что бизнес может пострадать. Тем временем храни они капиталы в России, те сохранились бы и послужили развитию экономики страны.

США ранее ввели санкции против крупных российских бизнесменов и компаний, которыми те руководят. Москва в ответ разработала законопроект о контрсанкциях, призванный защитить предпринимателей.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #экономика #санкции #бизнес #новости #прямая линия
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