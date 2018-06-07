Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

Франция последовала примеру Германии и заявила, что намерена отказаться от подписания совместной декларации с Белым домом по итогам саммита «Большой семерки» из-за торговой политики США.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в администрации французского президента Эммануэля Макрона.

По словам главы Франции, подписание совместной декларации возможно только после достижения согласия по ряду вопросов, среди которых пошлины на импорт стали и алюминия, иранская ядерная сделка и Парижские соглашения по климату.

Ранее председатель совета Евросоюза Дональд Туск заявил, что действия Вашингтона ставят под угрозу сотрудничество между западными странами.