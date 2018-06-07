Путин: Россия продолжит оказывать поддержку ЛНР и ДНР

Во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что нынешнее правительство Украины не может решить проблему Донбасса и урегулировать конфликт, который длится уже не первый год.

Он подчеркнул, что если власти Украины будут продолжать грабить своих граждан и переводить деньги в офшоры, ни к чему хорошему это не приведет. Страна развиваться не будет, а конфликт никто не решит.

Глава государства заверил, что России будет продолжать оказывать помощь и поддержку ЛНР и ДНР, несмотря ни на что.