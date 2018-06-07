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13:44   7 Июня 2018
Россия
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Путин: Украина не станет обострять ситуацию в Донбассе во время ЧМ-2018

Путин: Украина не станет обострять ситуацию в Донбассе во время ЧМ-2018

В эфире «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным прозвучал вопрос от писателя Захара Прилепина о провокациях со стороны Киева в Донбассе во время чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Прилепин считает, что власти Украины могут воспользоваться предстоящим мероприятием и обострить обстановку в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках.

Путин ответил, что Киев не станет делать этого во время ЧМ. Но если это произойдет, то последствия негативно отразятся на самой Украине.

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Автор: Павел Никифоров
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