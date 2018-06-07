Путин выразил надежду на получение доступа к «делу Скрипаля»

Глава России Владимир Путин заявил, что российская сторона хочет получить доступ к участнице инцидента в Солсбери дочери бывшего шпиона Юлии Скрипаль и напомнил о готовности Москвы принять участие в расследовании.

На вопрос студентки Анастасии Федосовой, имеет ли «дело Скрипаля» значение для России и будет ли Москва отвечать на обвинения Лондона, президент ответил, что против Скрипалей явно не применялось боевое химвещество.

Если бы все было так, как заявляют британцы, то чете Скрипалей вряд ли удалось выжить, объяснил он. К счастью, и Юлия, и ее отец остались целы, однако это подтверждает, что речи о боевом отравляющем веществе быть не может.

Российский лидер признался, что комментировать инцидент в Солсбери очень тяжело, поскольку у РФ до сих пор нет доступа к расследованию. Также он выразил желание получить возможность полноценного общения с российскими гражданами, которые в этом замешаны, то есть с Юлией Скрипаль.