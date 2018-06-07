Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

Бензин марки АИ-92 в четверг можно купить в Красноярске за 40,15 рубля за литр.

Это на 50 копеек дешевле, чем накануне, сообщает телеканал «360».

Цены на бензин волнуют россиян вот уже два месяца. В апреле стоимость топлива увеличилась на 13% по сравнению с мартом. И рост не остановился. В мае он составил 5,6%. Именно об этом большинство граждан пожелали спросить президента.

Тот назвал ситуацию результатом неточного регулирования в энергетической сфере и переадресовал вопрос министру энергетики РФ Александру Новаку. Тот заверил, что цены на бензин уже не растут. Кроме того, правительство готовит законопроект, который стабилизирует ситуацию.