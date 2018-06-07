Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Путин выступил за кардинальное упрощение процедуры получения гражданства РФ

Путин выступил за кардинальное упрощение процедуры получения гражданства РФ
Закон об антикоррупционном суде приняли в Верховной Раде

Закон об антикоррупционном суде приняли в Верховной Раде

 Путин: Власти Украины не способны решить проблему Донбасса

Путин: Власти Украины не способны решить проблему Донбасса
Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

 Косовские сербы выступили против таможенной унии с Албанией

Косовские сербы выступили против таможенной унии с Албанией
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Путин выступил за кардинальное упрощение процедуры получения гражданства РФ

Путин выступил за кардинальное упрощение процедуры получения гражданства РФ
Закон об антикоррупционном суде приняли в Верховной Раде

Закон об антикоррупционном суде приняли в Верховной Раде

 Путин: Власти Украины не способны решить проблему Донбасса

Путин: Власти Украины не способны решить проблему Донбасса
Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

Макрон отказывается подписать с Трампом декларацию G7 из-за торговых пошлин

 Косовские сербы выступили против таможенной унии с Албанией

Косовские сербы выступили против таможенной унии с Албанией
13:46   7 Июня 2018
Россия
1260

Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

Бензин резко подешевел в Красноярске в день «Прямой линии» с Путиным

Бензин марки АИ-92 в четверг можно купить в Красноярске за 40,15 рубля за литр.

Это на 50 копеек дешевле, чем накануне, сообщает телеканал «360».

Цены на бензин волнуют россиян вот уже два месяца. В апреле стоимость топлива увеличилась на 13% по сравнению с мартом. И рост не остановился. В мае он составил 5,6%. Именно об этом большинство граждан пожелали спросить президента.

Тот назвал ситуацию результатом неточного регулирования в энергетической сфере и переадресовал вопрос министру энергетики РФ Александру Новаку. Тот заверил, что цены на бензин уже не растут. Кроме того, правительство готовит законопроект, который стабилизирует ситуацию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #путин #экономика #бензин #новости #красноярск #прямая линия
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий» Россия
Десятка самых-самых вопросов Путину за время «прямых линий»
7 июня 2018 года Владимир Путин будет отвечать на вопросы граждан в 16-й раз.
11:41   7 Июня 2018
602
Прямая линия: Путин и цены на бензин Россия

Прямая линия: Путин и цены на бензин

9:40   7 Июня 2018
1619
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой Россия

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

18:51   6 Июня 2018
3872
ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский Россия

ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский

16:36   6 Июня 2018
128
Самое читаемое
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

 Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 Зачем любителям лазеров и торговцам православным хлебом пост мэра Москвы

Зачем любителям лазеров и торговцам православным хлебом пост мэра Москвы

 Пить надо меньше: россияне призвали Ефремова закусывать, а не предлагать отдать Крымский мост Украине

Пить надо меньше: россияне призвали Ефремова закусывать, а не предлагать отдать Крымский мост Украине