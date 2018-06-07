Пенсии будут расти в реальном выражении — ПФР

Об этом заявил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов.

Он напомнил, что в течение двух лет пенсия индексировалась выше инфляции. Президент России приказал обеспечить такую индексацию и в будущем. По этой причине «пенсии пенсионерам будут расти в реальном выражении».

Проект закона о поправка в бюджет ПФР на 2018 год предусматривает снижение доходов фонда на 66,8 миллиарда рублей. Теперь эта сумма составит 8,267 триллиона рублей. Расходы же наоборот увеличивают на 92,2 миллиарда рублей — до 8,532 триллиона рублей.

Источником финансирования дефицита бюджета станут неиспользованные в 2017 году остатки средств, образовавшиеся на начало 2018 года.