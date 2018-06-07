Путин отверг идею ввести санкции против Латвии

Подобная мера только усугубит проблему, отметил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Глава государства отказался вводить санкции против Латвии из-за притеснения русскоязычного населения. Он подчеркнул, что введение любых ограничительных мер в одностороннем порядке усугубит отношения между странами.

Путин высказался за продолжение диалога с Евросоюзом, однако раскритиковал отношение стран-членов ЕС к ситуации в Донбассе. Игнорирование нарушений прав человека для Европы неприемлемо, резюмировал президент.