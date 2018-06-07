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13:16   7 Июня 2018
Россия
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Мосгорсуд дал ход кассационной жалобе по делу Улюкаева

Мосгорсуд дал ход кассационной жалобе по делу Улюкаева

Мосгорсуд начал производство по кассационной жалобе защиты бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, осужденного за получение взятки. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Из сообщения следует, что судья, которому предстоит оценить доводы кассационной жалобы и принять решение, выносить ли ее на рассмотрение в президиум суда, затребовал дело у суда первой инстанции для ознакомления.

12 апреля Мосгорсуд подтвердил восьмилетний срок лишения свободы с пребыванием в колонии и 130 миллионов рублей штрафа для Улюкаева, исключив наказание в виде запрета занимать госдолжности после освобождения. Как отметил судья при оглашении решения, эксс-министр имеет право занимать должности в муниципальных и государственных органах, но не может осуществлять функции представителя власти.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #мосгорсуд #улюкаев #общество
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