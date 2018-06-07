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13:23   7 Июня 2018
Россия
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Фактор сдерживания: Путин объяснил откуда появились обвинения в адрес РФ

Фактор сдерживания: Путин объяснил откуда появились обвинения в адрес РФ

Бесконечные обвинения в отношении России всего лишь фактор сдерживания, объяснил глава государства Владимир Путин. Однако такая политика в адрес Москвы является ошибочной, подчеркнул он.

По словам президента, государства, которые используют такую методику против России, видят в ней угрозу, но это не так. Такая политика не является верной. Стратегия таких стран заключается в том, что чем больше обвинений они выдвинут в сторону Москвы, тем больше формирует база инструментов сдерживания.

Путин выразил надежду, что мировая общественность осознает необходимость развития диалога с Россией и он будет развиваться.

На вопрос о том, когда это закончится, лидер дал четкий ответ: когда партнеры увидят, что давление на Россию контрпродуктивно.

Глава государства пообещал, что в отношениях с партнерами Москва всегда будет искать компромисс. Россия отстаивает и будет отстаивать собственные интересы, однако делает это не грубо и не по-хамски, отметил он. 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #путин #политика #весь мир #прямая линия #фактор сдерживания
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