Фактор сдерживания: Путин объяснил откуда появились обвинения в адрес РФ

Бесконечные обвинения в отношении России всего лишь фактор сдерживания, объяснил глава государства Владимир Путин. Однако такая политика в адрес Москвы является ошибочной, подчеркнул он.

По словам президента, государства, которые используют такую методику против России, видят в ней угрозу, но это не так. Такая политика не является верной. Стратегия таких стран заключается в том, что чем больше обвинений они выдвинут в сторону Москвы, тем больше формирует база инструментов сдерживания.

Путин выразил надежду, что мировая общественность осознает необходимость развития диалога с Россией и он будет развиваться.

На вопрос о том, когда это закончится, лидер дал четкий ответ: когда партнеры увидят, что давление на Россию контрпродуктивно.

Глава государства пообещал, что в отношениях с партнерами Москва всегда будет искать компромисс. Россия отстаивает и будет отстаивать собственные интересы, однако делает это не грубо и не по-хамски, отметил он.