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13:18   7 Июня 2018
Россия
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Путин: Ответственность членов правительства должна быть абсолютной

Путин: Ответственность членов правительства должна быть абсолютной

Персональная ответственность членов правительства России должна быть абсолютной, перед государством поставлено множество трудных задач по улучшению жизни граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Путин призвал персонифицировать ответственность за реализацию поставленных целей. Он подчеркнул, что многие члены правительства занимают посты министров долгое время, новые чиновники в составе Кабмина также являются компетентными специалистами. 

 «У нас нет времени на раскачку», — сказал президент, отвечая на вопрос, какими инструментами будет оперировать правительство для обеспечения прорыва в развитии страны.

Прямая линия с президентом России проходит ежегодно. В ходе трансляции Владимир Путин отвечает на вопросы, волнующие граждан.

 

 

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Автор: Надежда Егорова
#путин #правительство #прямая линия
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