Путин: Ответственность членов правительства должна быть абсолютной

Персональная ответственность членов правительства России должна быть абсолютной, перед государством поставлено множество трудных задач по улучшению жизни граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Путин призвал персонифицировать ответственность за реализацию поставленных целей. Он подчеркнул, что многие члены правительства занимают посты министров долгое время, новые чиновники в составе Кабмина также являются компетентными специалистами.

«У нас нет времени на раскачку», — сказал президент, отвечая на вопрос, какими инструментами будет оперировать правительство для обеспечения прорыва в развитии страны.

Прямая линия с президентом России проходит ежегодно. В ходе трансляции Владимир Путин отвечает на вопросы, волнующие граждан.