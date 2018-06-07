Традиции объявлять амнистию после выборов не существует в России — Путин

Глава РФ Владимир Путин напомнил, что объявлять амнистию является прерогативой парламента, а не президента. Амнистия не является причиной внешних факторов, ее нужно объявлять исходя из каких-то внутренних и объективных процессов.

Ведущий прямой линии Андрей Кондрашов зачитал президенту обращение, что в России есть некая традиция, когда глава государства приходит к власти, то объявляет об амнистии. Путин опроверг его и напомнил, что амнистию может объявить парламент, а не лидер. К тому же, в России такой традиции нет, так принято в Европе, подчеркнул Путин.