Выборы Мэра Москвы: Бизнесмен Стерлигов подал документы в Мосизбирком

Глава фермерского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов подал документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы в качестве самовыдвиженца. Об этом сообщает РИА Новости.

Герман Стерлигов 1966 года рождения. Владеет сетью продуктовых магазинов в ряде городов России. У предпринимателя пять магазинов «Хлеб/Соль» в Москве и Московской области, три в Петербурге, два в Краснодаре, по одному в Кирове, Воронеже, Ростове-на-Дону и Перми.

В связи с пермским магазином Стерлигова не так давно произошел скандал. Осенью прошлого года жители Перми подали заявление в полицию. Они сообщили, что на входной двери «Хлеба/Соли» размещена табличка, на которой нецензурными словами написан запрет входить в помещение людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Полиция не усмотрела правонарушения. Однако жители уведомили об этом прокуратуру Свердловского района, которая возбудила административное дело. После этого табличка была убрана хозяином торговой точки самостоятельно.

Выборы мэра российской столицы пройдут 9 сентября. С понедельника Мосгоризбирком начал принимать документов выдвиженцев.