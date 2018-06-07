Кабмин предложил повысить экспортные пошлины на нефтепродукты

Этот шаг позволит стабилизировать цены на топливо в стране, объяснил министр энергетики России Александр Новак на «Прямой линии» с Владимиром Путиным.

Стоимость бензина в РФ за последние два месяца ощутимо выросла. В апреле цены повысились на 13% по сравнению с мартом. А в мае рост составил 5,6%. Но, как заверил глава Минэнерго, его уже удалось остановить благодаря срочным фискальным мерам.

Кроме того, правительство страны готовит законопроект о повышении экспортных пошлин на нефтепродукты. Это станет дополнительным стимулом, который остановит рост цен на бензин и дизель, уверен Новак. Он также попросил президента поддержать проект.

Путин согласился.