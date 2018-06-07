Треть немцев выступает за возвращение России в G8 — опрос

Институт общественного мнения YouGov провел опрос среди немецкого населения на тему возвращения России к формату G8. Результаты показали, что треть опрошенных выступают за инициативу.

Около 37 процентов респондентов проголосовали за, а 35 процентов — против. Большинство немцев, которые подержали возвращение России являются сторонниками партий «Альтернатива для Германии» и «Левые».

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что сейчас нет возможности присоединения России к «большой семерке».