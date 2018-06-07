Путин: Дифференциация НДФЛ приводит к сокрытию доходов

Дифференцированная шкала налога на доходы физических лиц нецелесообразна, поскольку приводит к сокрытию доходов крупных, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Несмотря на то, что дифференцированный НДФЛ кажется социально справедливой мерой, практическая реализация прогрессивной шкалы налогообложения сопряжена с определенными трудностями, заявил глава государства.

Он подчеркнул, что подобная фискальная политика побуждает состоятельных граждан уклонятся от уплаты налогов и срывать доходы различными способами.

Кроме того, дифференцированное налоговое обложение негативно сказывается на инвестиционном климате государства, резюмировал Путин.