Президент надеется на грамотное использование стадионов после ЧМ-2018

Нельзя допустить, чтобы после чемпионата на построенных стадионах открылись рынки, как это случилось в Москве в 90-е годы, подчеркнул российский лидер Владимир Путин.

Об этом он заявил на «Прямой линии», которая началась в четверг с 12:00.

Чемпионат мира по футболу пройдет в этом году в 11 городах РФ. Для этого в стране построили 9 стадионов. Московские «Лужники» реконструировались, а сочинскую и казанскую арены построили ранее к другим соревнованиям.