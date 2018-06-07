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12:49   7 Июня 2018
Россия
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Мосгорсуд признал законным арест Прозорова, обвиняемого в госизмене

Мосгорсуд признал законным арест Прозорова, обвиняемого в госизмене

Мосгорсуд оставил без изменения решение суда первой инстанции об аресте обвиняемого в государственной измене Виктора Прозорова. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, без прессы. Подробности дела не разглашаются, так как он маркировано грифом «совершенно секретно». Адвокату обвиняемого запрещено комментировать дело. Он отказался даже назвать год рождения фигуранта.

Ранее Прозоров был арестован Лефортовским судом Москвы до 27 июля по обвинению в государственной измене (статья 275 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет 20 лет лишения свободы.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #мосгорсуд #общество #госизмена #прозоров
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